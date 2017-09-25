Гаджи Гаджиев: "Вроде бы 3:0, но матч был непростой"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "СКА-Хабаровск" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что для его команды это была непростая игра. Специалист посетовал на частую потерю мяча у своих игроков во время атак.

– Вроде бы 3:0 счет, а в целом был непростой матч, – сказал во флеш-интервью Гаджиев. – Может быть в силу того, чо мы слишком часто ошибались во втором тайме. По крайней мере, мы очень часто в первом тайме прессингуем, поэтому, может, во втором тайме слишком низко присели.

На контратаках вроде забили, а ощущение, будто много ситуаций, когда теряли мяч на ровном месте. Что сказал футболистам? Ничего не сказал, просто поздравил с победой.