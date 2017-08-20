Гаджи Гаджиев: "Во втором тайме у "Амкара" что-то сломалось"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что его команда плохо провела второй тайм встречи. Специалист посетовал на не реализованные моменты и объяснил, почему был заменен форвард Алексей Гасилин.

– У Гасилина травма, голеностоп поехал, не от удара, никто не виноват в этом, – сказал во флеш-интервью Гаджиев. – По игре – один из немногих матчей, когда первый тайм провели лучше, чем второй. Во втором что-то сломалось.

Надо забивать, у игроков были замечательные моменты, их уже набирается много. С "Зенитом" сложно создавать моменты, шансы нужно реализовывать.

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"