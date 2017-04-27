Гаджи Гаджиев: "В весенней части чемпионата пропускаем гораздо больше"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 25-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:2) остался недоволен игрой в обороне. По словам наставника, могла сказаться усталость.

– Целый год дома не проигрывали. "Краснодар" и без того хорошая команда, а тут еще ошибки такие допустили. Особенно во втором тайме при первом голе, - отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". - Соперник давал играть – у нас были моменты. В первом тайме были выходы. В обороне сыграли плохо. Так не играли даже с "Локомотивом", несмотря на три гола.

В весенней части чемпионата пропускаем гораздо больше, чем в первой части. Ушел Джикия. Попускаем по 2-3 гола. Раньше - в среднем один гол. Есть замечания по обороне, но будем работать.