Гаджи Гаджиев: "В первом тайме "Амкар" сыграл плохо"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что его команда не лучшим образом сыграла в первом тайме матча 6-го тура премьер-лиги с "Томью" (1:0). Он подчеркнул, что тактические перестановки помогли добыть победу.

– В первом тайме мы сыграли плохо. Причем неважно действовали не один или два-три игрока, а вся команда. Были инертны. Повлияла ли пауза в чемпионате? Не знаю. На тренировках выглядели намного лучше, динамичней, – цитирует официальный сайт "Амкара" Гаджиева. – Мне кажется, повлияла ответственность за результат, желание, во что бы то ни стало выиграть в этом матче. Важно, чтобы в такой ситуации было больше спокойствия, больше уверенности в себе. Второй тайм прошел более динамично. Может быть, повлиял гол, который забил Салугин. Еще бы хотелось лучше играть концовку, эта проблема, с которой мы уже сталкивались. И говорили об этом после матча с "Уралом", когда также в конце встречи отошли назад и пытались сохранить результат. Конечно, нужно уметь сохранять преимущество, но делать это более качественно.

– Заменами в перерыве, команда изменила тактическую схему, это значит, что изначальная расстановка с пятью защитниками не оправдала себя? Или дело в исполнителях?

– Нет, мы как играли в три центральных защитника, так и играли. У нас из тренировочного ритма выпадал Зайцев. Поэтому в последних тренировочных матчах на его позиции играл Брайан Идову, поэтому в начале матча Идову исполнял функции правого центрального защитника. А после выхода Зайцева сместился влево на позицию Гиголаева и стал играть линейного. Мы ничего не поменяли, два форварда как было, так и осталось и три центральных хавбека.

– Почему не играли сегодня Шиндер и Анене, а Бодул был фактически единственным номинальным нападающим?

– Мы играли с двумя нападающими. Функцию второго форварда исполнял Огуде. У нас очень много игроков, которые могут дублировать одну и ту же позицию в атаке, в средней линии. Я, например, хотел выпустить Балановича, но не получилось. Сейчас мне кажется, что его и надо было выпустить вместо Анене в концовке. Чума появился на поле из-за беспокойства по поводу стандартов, нам нужен был высокий игрок, хорошо умеющий действовать на втором этаже. По поводу выбора игроков, у нас достаточно много футболистов примерно одного уровня. Ставим тех, кто в конкретной ситуации лучше готов. На сегодняшний день Бодул и Салугин выглядели предпочтительнее. У Салугина была еще одна причина, он играл под руководством Петракова в "Торпедо", а я как правило выпускаю игроков в подобных ситуациях.