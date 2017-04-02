Гаджи Гаджиев: "В некоторых моментах матча против "Терека" игроки "Амкара" действовали непрофессионально"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 21-го тура чемпионата России против "Терека" (1:1) остался недоволен действиями своей команды во втором тайме. Специалист также назвал пропущенный гол пермяками "вратарским".

– Пропущенный мяч не повлиял на нашу игру в обороне, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Мы все равно не давали сопернику создавать опасных моментов у наших ворот. Но и соперник не позволял нам создавать моменты у своих ворот. Наша игра в атаке развалилась после пропущенного мяча. Это случилось в связи с тем, что перехлестнули эмоции.

Гол, который мы пропустили, - вратарский. Но это бывает со всеми голкиперами, во всех командах. После этого действительно случился эмоциональный спад. Но меня больше беспокоит наша игра во втором тайме, ведь в некоторых моментах мы действовали непрофессионально. Нужно уметь управлять своими эмоциями в сложных ситуациях. Да, конкурент, да, нужны очки, но... Мы ведь можем играть лучше, что и доказывали в первой части сезона.

Комолова поменяли из-за травмы. Эта замена была нежелательной и с точки зрения потери права на еще одну замену. У нас нормальная скамейка на этих позициях, есть хорошие футболисты. Но мы были обеспокоены после падения Гола, ведь к этому моменту у "Амкара" фактически не осталось замен.

Трансляция матча "Амкар" – "Терек"