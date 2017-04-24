Гаджи Гаджиев: "В матче с "Локомотивом" не было преднамеренных судейских ошибок"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (3:3), не допускал против железнодорожников преднамеренных ошибок. Напомним, что наставник железнодорожников раскритиковал действия судьи, назначившего спорные пенальти в самом конце встречи, после которого пермская команда сравняла счет.

​– Игру просмотрел, увидел не только обсуждаемые моменты, но и другие, когда, например, можно было бы поставить 11-метровый удар в ворота "Локомотива", – цитирует ТАСС Гаджиева. – Посмотрите второй угловой у ворот "Локо": мера нарушения игрока, который контролировал нашего (Николая) Зайцева, – стопроцентный пенальти. Это был борцовский прием, а хватать игрока сзади и валить его на землю недопустимо ни при каких ситуациях.

Если мы говорим о положении "вне игры" во время третьего гола, то это спорный момент, в этом эпизоде, как и во всех остальных, должна разобраться Контрольно-квалификационная комиссия. Но разве не было ситуаций, когда реальные офсайды не фиксировались около наших ворот? Не забили, да, но могли ведь и забить. Ошибаются все: игроки, судьи, тренеры; важно, чтобы в судействе не было преднамеренных ошибок, и я уверен, что в данном матче их не было.

Юрий Павлович, безусловно, не только дока в футболе, но и объективный, насколько это возможно: ведь каждый из нас все-таки переживает за свою команду.