Гаджи Гаджиев: "В конце матча "Крылья Советов" прижали "Амкар"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после ничьей с "Крыльями Советов" в гостевом матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что обе команды могли сыграть лучше. При этом, по словам Гаджиева, в концовке встречи соперник прижал его команду.

– Хотелось, чтобы у "Крыльев" было чуть побольше очков, – приводит официальный сайт "Крыльев Советов" слова Гаджиева. – Но нам тоже очки нужны. Но дай Бог, чтобы "Крыльям" сегодняшний результат помог. Потому что город футбольный. Фергюсон писал в своей книге, что команда может добиваться успехов, если у клуба есть традиции, а у "Крыльев" они есть. Когда есть деньги, а в "Амкаре" бюджет меньше. И когда руководство понимает, что такое футбол. В этом матче обе команды имели одинаковые возможности выиграть. В концовке "Крылья" нас прижали. У нас самый опасный момент был у Ботова, когда он открылся справа. Обе команды могут играть лучше. Многое зависит от полей. Лучше играть на качественном искусственном поле, чем на плохом натуральном.

– "Крылья" играли по схеме в четыре защитника, хотя многие команды стали играть в пять защитников. Футбол стал более закрытым?

– Мы ожидали, что "Крылья" будут играть в четыре защитника. Считаю, что между этими схемами плюс минус две копейки разница. Получается по-разному, команда может вся как атаковать, так и обороняться. Например, у нас Занев, центральный защитник, подключается к атакам, Гиголаев забивал. Бывает, что команда по ходу турнира меняет свои тактики. Такие переходы – это обычное дело. Очень много зависит от того, какие игроки есть в составе.

– За счет чего "Амкару" с небольшим бюджетом удается держаться на высоких позициях?

– Засучив рукава работаем. Другого ничего нет. Клубом руководят люди футбольные. Они понимают, что хорошо, а что плохо для футбола. В клубе нормальная организация. Если бы еще и финансирование было достаточное, тогда бы и за самые высокие места можно было бороться. У нас и спортивный отдел неплохо работает. За два с половиной года у нас поменялось много игроков. Нашли без денег Джикию, Гиголаева, Комолова, Мильковича.