Гаджи Гаджиев: "В этом году "Амкар" будет играть по схеме в три центральных защитника"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил прогресс своей команды при игре в обороне. В девяти встречах чемпионата России пермяки пропустили лишь пять мячей и занимают пятое место в турнирной таблице.

– В этом сезоне мы будем играть в три центральных защитника, в предыдущем играли в два, – цитирует ItaSportPress Гаджиева. – Хотя я не думаю, что между этими моделями игры есть большая разница. Большинство мировых команд играет по схеме в два центральных защитника, но в последнее время в чемпионате России схема с тремя центральными становится более популярной. Вероятно, на это повлияла история "Ростова", который при такой тактической модели достиг больших результатов. В 2004 году, когда я и "Крылья Советов" завоевали бронзу, мы также использовали схему в три центральных защитника. Но я полагаю, что любая тактическая схема в итоге направлена на то, чтобы эффективно реализовывать свои шансы. Результат всегда зависит от уровня подготовки игроков и их лучших качеств.

– Сейчас у "Амкара" самая надежная оборона в премьер-лиге. Игре в защите вы сейчас больше уделяете внимания?

– Безусловно, но это не вопрос только этого сезона. Два года назад на финишной прямой у нас был ряд матчей с топ-клубами страны, в которых мы пропустили лишь два гола. Думаю, за это время мы сделали заметный скачок вперед в плане игры в обороне.