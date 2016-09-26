19:05 26 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "В чемпионате России нет откровенно слабых команд"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после игры 8-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0) отметил нервозность своих подопечных. Также специалист высказал мнение, что в премьер-лиге нет откровенно слабых команд.

– Мы сильно нервничали, особенно в начале второго тайма, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Изначально пытались играть более разумно, но потом стремление к победе возобладало (смеется). "Крылья" и в последних матчах смотрелись неплохо. В нашем чемпионате нет откровенно слабых команд, любая игра получается тяжелой.

Видео опасных моментов и трансляция матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Верю в Крылья

Амкар отскочил.......

19:13 26 сентября

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