Гаджи Гаджиев: "У Эззатоллахи есть определенные задатки, надеюсь, он будет их проявлять"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что у его команды запредельная мотивация. Он также добавил, что у полузащитника Саида Эззатоллахи есть определенные задатки.

– Чем больше матчей команда проигрывает, тем больше у нее шансов выиграть следующую встречу. У нас во всех матчах запредельная мотивация, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Достаточно ровный сейчас чемпионат. Просто так победы не даются никому, кому-то просто больше улыбается удача, а кто-то меньше ошибается.

Эззатоллахи? На 100 процентов он никак не может быть готов. Любому игроку нужно сыграть какое-то количество официальных матчей, чтобы выйти на максимальный уровень. У нас в опорной зоне с самого начала сезона проблемы. Огуде и Йовичич травмированы – по этой причине мы Зайцева передвинули. У Эззатоллахи есть определенные задатки, надеюсь, он будет их проявлять.

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"