20:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" нет денег на трансферы, мы никого не покупаем"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что клуб не имеет средств для покупки игроков и усиливать состав будет свободными агентами. Отметим, что ранее пермский клуб продал вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию в "Спартак". На данный момент "Амкар" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

"Амкар" никого не покупает, – цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. – У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены. Новички на первый сбор подъедут. Кто, пока не могу сказать. Переговоры в данный момент еще ведутся.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170104/1114557908.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Смерть сусликам

shpasic а где деньги от Джикии и Селихова?-------- долги по зарплатам закрыли

21:00

shpasic

а где деньги от Джикии и Селихова?

20:55

SochyDo

В какой на фиг Зенит?? Селихов в Спартаке! Кто у вас новости пишет?

20:47

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