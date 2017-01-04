Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" нет денег на трансферы, мы никого не покупаем"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что клуб не имеет средств для покупки игроков и усиливать состав будет свободными агентами. Отметим, что ранее пермский клуб продал вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию в "Спартак". На данный момент "Амкар" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– "Амкар" никого не покупает, – цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. – У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены. Новички на первый сбор подъедут. Кто, пока не могу сказать. Переговоры в данный момент еще ведутся.