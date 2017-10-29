Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" не получилось цельной игры"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 15-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что его команда не смогла играть в высоком темпе на протяжении всей встречи. По его словам, сейчас футболистам будет предоставлен отдых в связи с двумя матчами в неделю. В среду "Амкар" сыграл в Кубке России против "Ростова" (1:1, 10:9 - по пенальти).

- У нас не получилось цельной игры, то есть на протяжении всех 90 минут играть в высоком темпе, - сказал Гаджиев во флеш-интервью. - Если взять первую половину первого тайма и второй тайм после пропущенного гола, то это игра, которую может показывать "Амкар". В конце первого тайма лучше играл "Урал", так как лучше контролировал мяч. Сейчас у футболистов будет отдых, а потом собираемся и готовимся.