Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" много травмированных, 9 человек не тренировались"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что в его команде много травмированных игроков. Он рассказал о том, что Фегор Огуде остался в запасе из-за того, что он провел 120 минут в матче Кубка России против "Ростова" (1:1, 10:9 – по пенальти).

- У "Амкара" много проблем с составом, - сказал Гаджиев во флеш-интервью. - У нас много травмированных. К примеру, в последнем цикле не было 9 человек, в том числе и нашего капитана - Петара Занева. Почему не играет Огуде? Ему тяжело. Он провел в матче с "Ростовом" в Кубке России 120 минут. Так складывалось, что из-за лимита не могли его поменять. Дали возможность не выходить в стартовом составе, но он может появиться на поле по ходу игры.

Трансляция матча "Амкар" - "Урал"