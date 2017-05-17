Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" качества было повыше, чем у "Арсенала"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:0) посетовал на плохую реализацию моментов своей командой. Специалист подчеркнул, что в игре было много борьбы и эмоций.

– Это был типичный матч, в котором команда из нижней части турнирной таблицы старается подняться вверх, – сказал Гаджиев. – Много эмоций, много борьбы, но вот качества не хватает. У нас качество было чуть повыше, но этого оказалось недостаточно, чтобы забивать голы. Мы уже долго не забиваем, одних выходов один на один было штук пять за эти игры, но ни одного не реализовали. Вот и сегодня в концовке не попали по воротам. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)