Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" есть резервы, чтобы весной играть лучше"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после домашней победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:0) отметил, что у команды есть резервы для того, чтобы весной показать более качественный футбол. По словам специалиста, в первом круге чемпионата России игроки пермского клуба выполнили свои обязанности квалифицированно, на уровне своих возможностей.

- У нас в РФПЛ проходных игр нет, – приводит пресс-служба "Амкара" слова Гаджиева. – Часто счет не отражает реального соотношения сил. Сегодня 3:0 – крупная победа, но вы видели игру. Мы не могли прессинговать, у нас нет того состояния. Но футболисты выполнили свои обязанности квалифицированно, на уровне своих возможностей. Надеюсь, что весной мы будем играть лучше. Всегда хочется найти резервы, чтобы играть более качественно. И у нас есть такие резервы. Я доволен успешным завершением года и вас тоже поздравляю. СМИ, команда, клуб, болельщики

Подготовка к весенней части сезона начнется 12 января. Будет три сбора. Все сборы пройдут в Турции – соотношение расходов и качества там наилучшее.