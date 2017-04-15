Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" были моменты, может, не супер-пупер"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что команда достойно сыграла с "Уфой" в матче 23-го тура чемпионата России (1:1). Пермяки забили в свои ворота в первом тайме, а на 89-й минуте ушли от поражения благодаря голу Дарко Бодула.

- Тяжелый был матч, - сказал Гаджиев в эфире канала "Наш футбол". - "Уфа" - организованная команда, хорошо обороняется. Здорово отыграться на последних моментах. Другое дело, что мы пропустили сами. У нас еще моменты были, может быть, не супер-пупер, но были. В целом нормально сыграли.

Изменения в составе связаны с организованностью в обороне. В последних матчах у нас были тактические просчеты.

- Бодул занял позицию Гола во втором тайме...

- Бодул - универсальный игрок. Я смотрел не на то, где он раньше играл, а на функции, которые он может выполнять. Забили гол - значит, все правильно сделали.