Гаджи Гаджиев: "Томь"? Футбол уже не раз наказывал тех, кто не настраивался на 100 процентов"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев во флеш-интервью перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что томичи был небезнадежны в предыдущих играх. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

– Как избежать недонастроя? Таких ситуаций немало, когда у футболиста при подготовке внутри бегает черная "мысля"… Но мы смотрели за "Томью", – сказал Гаджиев. – На мой взгляд, с ЦСКА и "Ростовом" у них было немало содержательных отрезков игры. У "Томи" есть неплохая группа игроков. А футбол уже не раз наказывал тех, кто не настраивался на 100 процентов.

Трансляция матча "Томь" - "Амкар"