Гаджи Гаджиев: "Те, кто составляли календарь РФПЛ, допустили ляп"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что пермякам предстоит тяжелая подготовка к матчу 9-го тура чемпионата России против ЦСКА. Специалист также добавил, что на тренировки повлияло изменение в календаре соревнований.

- Игра с ЦСКА? Здесь есть факторы, которые снижают качество нашей подготовки, - цитирует клубаня пресс-служба Гаджиева. - Я хотел бы отметить изменения в календаре соревнований. Если бы у нас игра изначально была 8-го числа, то была бы совсем другая подготовка. Понятно, что ЦСКА не может играть 10-го числа. Это очевидно.

Точно также понятно, что в календаре не должно быть этой даты для армейцев. Это ляп со стороны тех, кто его составляет. Мы предполагали, что ЦСКА пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Почему этого не учли при составлении календаря – для меня остается вопросом.

Напомним, что в связи с выходом армейцев в групповой турнир Лиги чемпионов матч "Амкар" - ЦСКА назначен на 8 сентября. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.