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Гаджи Гаджиев: "Спартак" – реальный претендент на чемпионство"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул в интервью "СЭ" в преддверии матча 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком", выразил мнение, что красно-белые реально претендуют на чемпионство. Встреча состоится 20 ноября в Москве.

– "Спартак" в его нынешнем виде – реальный претендент на титул?

– Да. Тем более на фоне того, какой непростой период переживает ЦСКА. Впрочем, думаю, армейцы выправят положение. Плюс есть "Зенит", "Краснодар". Это фавориты, и "Спартак" входит в их число. Его лидерство нельзя назвать случайным, оно по делу. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Гаджиева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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