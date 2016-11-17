Гаджи Гаджиев: "Спартак" – реальный претендент на чемпионство"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул в интервью "СЭ" в преддверии матча 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком", выразил мнение, что красно-белые реально претендуют на чемпионство. Встреча состоится 20 ноября в Москве.

– "Спартак" в его нынешнем виде – реальный претендент на титул?

– Да. Тем более на фоне того, какой непростой период переживает ЦСКА. Впрочем, думаю, армейцы выправят положение. Плюс есть "Зенит", "Краснодар". Это фавориты, и "Спартак" входит в их число. Его лидерство нельзя назвать случайным, оно по делу. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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