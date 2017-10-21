Гаджи Гаджиев: "Советуюсь с Евсеевым по всем вопросам"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) высоко оценил работу Вадима Евсеева, вернувшегося в тренерский штаб пермяков. По словам специалиста, он доволен всеми работниками клуба.

– Насколько значителен вклад Евсеева в последние успехи команды? – вопрос Гаджиеву.

– Отвечу так: вклад каждого из работника часто не оценивается по достоинству. Мы иногда не говорим о врачах, о тренерах по физподготовке, о помощниках, которые все выполняют важные работы. Если где-то в профессиональном клубе случается прокол, то хромает вся организация.

Вадим Евсеев, конечно, хороший помощник. Очень хороший. Я вообще всеми ими доволен. Когда Евсеев уходил во вторую лигу, я его отпустил, он получил опыт. Но во второй лиге хромает организация в клубах, присутствуют и другие моменты. В элитном дивизионе все-таки трудиться интереснее. Когда у меня появилась информация, что Евсеев не прочь вернуться, я его позвал обратно. Советуюсь с Вадимом по всем вопросам, доверяю ему. Всем доверяю. И вклад каждого – значителен и важен. (Михаил ГОНЧАРОВ)