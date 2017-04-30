Гаджи Гаджиев: "Смотреть матчи "Ростова" - это одно, а играть против них - совсем другое"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что в связи с плотным календарем пермяки поверхностно изучили последние игры ростовчан. Специалист подчеркнул, что "Ростов" здорово проявил себя в еврокубках.

– Обычно перед любой другой игрой мы гораздо тщательнее изучаем игру соперника, а сейчас же прошлись поверхностно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – С другой стороны, и нас хорошо знают, и мы достаточно хорошо знаем "Ростов". Они привлекали к себе внимание в еврокубках, смотрели все – и тренеры, и футболисты. Но смотреть за ними – одно, а играть – совсем другое (смеется).

Трансляция матча "Ростов" - "Амкар"