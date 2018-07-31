Гаджи Гаджиев: "Шансы "Анжи" выжить невелики"

Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев отметил, что у клуба серьезные финансовые проблемы. По его словам, махачкалинцы имеют шансы прекратить существование.

- Шансы есть всегда, другое дело, что они невелики. К сожалению, ситуация с "Анжи" продолжает печальную тенденцию в российском футболе, - приводит RT слова Гаджиева. - Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы – один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили своё существование летом. Это же не случайность.

Когда в 1992 году российский футбол перешел на профессиональные рельсы, многие наши клубы стали частными, но сейчас ситуация изменилась. Частных клубов практически не осталось. Теперь начинается обратный процесс. Государство больше не способно содержать дорогостоящие футбольные команды. Но если не будет поддержки со стороны властей, не начнётся серьезное обсуждение наметившейся проблемы на самых высоких уровнях, мы потеряем ещё не один клуб.