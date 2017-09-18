Гаджи Гаджиев: "Семин сказал, что судья чудил? Юрий Павлович объективен - значит, доля правды в его словах есть"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:0) отметил, что не увидел предвзятого судейства. По словам наставника, он не удивлен результату.

– Вы перед этим туром были на последнем месте. "Локомотив" – почти в самом верху. Но "Амкар" победил. Удивились?

– Таких ситуаций было немало в жизни, когда мои команды находились в самом низу, а потом обыгрывали тех, кто был в самом верху. И с "Волгой", и с "Амкаром". В 2015-м, когда мы находились на самом дне и встречались шестью лидерами подряд, почти у всех выиграли. С кем-то сыграли вничью. Нельзя сказать, что это закономерность, ведь тогда победы должны повторяться. Но и случайностью не хочется называть. У каждой команды бывают свои шансы, мы свой использовали. Хотя он был мизерный. Понятно, что у "Локомотива" было 60-70 процентов на успех. Но футбол – такая игра... Если бы такое преимущество железнодорожники имели в баскетболе, они обязательно бы победили.

– Семин сказал, что судья чудил... Согласны?

– Если такой специалист как Юрий Павлович говорит об этом, значит, в его словах есть не то чтобы абсолютная истина, но какая-то правда. Он ведь достаточно объективный. На бровке и он, и порой я – эмоциональные. А в относительно спокойной ситуации после игры Семин достаточно взвешенно оценивает ситуации. Так что, наверное, какие-то моменты вызвали сомнения. Но для меня в этих ситуациях самое главное то, чтобы не было принципиального преднамеренного судейства против моей команды. Если ошибается – не страшно. Все мы допускаем ошибки. А вот если предвзятость, то она вызывает возмущения. Сегодня я ее против "Локомотива" не увидел. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"