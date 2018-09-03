Гаджи Гаджиев: "Семин не допустил глобальных проколов. Его команды разгоняются по ходу чемпионата"

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев - о выступлении "Локомотива" в нынешнем сезоне. Он считает, что у главного тренера "Локо" Юрия Семина не было серьезных ошибок.

– Любой тренер совершает ошибки. Гвардьола, Моуринью, Семин, - сказал Гаджиев. - Другое дело, ошибки бывают разные. Фатальные. И не влияющие кардинально на результат. На мой взгляд, глобальных проколов Палыч не допустил. Тренер-то опытный, квалифицированный. Его команды всегда разгоняются по ходу чемпионата. Думаю, так будет и на этот раз. Команда уже сейчас функционально выглядит чуть лучше, чем в стартовых турах. (Александр КРУЖКОВ)

"Локомотив" занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе восемь очков в шести матчах.

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Турнирная таблица чемпионата России