Гаджи Гаджиев: "Семин не допустил глобальных проколов. Его команды разгоняются по ходу чемпионата"

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев - о выступлении "Локомотива" в нынешнем сезоне. Он считает, что у главного тренера "Локо" Юрия Семина не было серьезных ошибок.
– Любой тренер совершает ошибки. Гвардьола, Моуринью, Семин, - сказал Гаджиев. - Другое дело, ошибки бывают разные. Фатальные. И не влияющие кардинально на результат. На мой взгляд, глобальных проколов Палыч не допустил. Тренер-то опытный, квалифицированный. Его команды всегда разгоняются по ходу чемпионата. Думаю, так будет и на этот раз. Команда уже сейчас функционально выглядит чуть лучше, чем в стартовых турах. (Александр КРУЖКОВ)
"Локомотив" занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе восемь очков в шести матчах.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/krasnodar-lokomotiv-2-1-chempionat-rossii-rpl-6-y-tur-1-sentyabrya-2018-gadzhiev-o-neudachnom-starte-chempiona-1453060/