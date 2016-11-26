11:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Селихов не испытывает проблем с психологией"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев перед домашним матчем 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что ни о каких психологических проблемах Александра Селихова, во вторник подписавшего контракт со "Спартаком", не может быть и речи. По словам специалиста, вратарь не подвержен внешним факторам, которые могли бы выбить его из колеи.

- Разговоры о том, что Селихов уйдет, велись давно, - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". - Саша играет нормально, проблем с психологией нет. Он не подвержен разного рода внешним факторам. Думаю, что сегодня он сможет сыграть так же уверенно, как действует обычно.

Для нас все соперники серьезные. В чемпионате России вообще нет проходных встреч. Каждый матч для любой команды может сложиться по-разному.

Трансляция матча "Амкар" - "Арсенал"

 

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