Гаджи Гаджиев: "Сегодня я возмущен всеми - собой, тренерами, игроками"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:2) отметил, что у него есть претензии ко всем участникам поединка. По словам наставника, команда не имеет права так плохо играть в обороне.

- Традиционный комментарий по игре начинается для меня нетрадиционно – я возмущен. И возмущен всеми – собой, тренерами, игроками… Вот так, как мы играли в обороне, мы не имеем право играть. Это же кошмар! Такие ошибки, которые приводили ко второму голу, например… На ровном месте, на мяче первый Мельников, его мяч, вдруг он падает… Ну и поле у нас, конечно, замечательное.

- С чем связана такая игра в обороне?

- Не знаю, честно говоря. Потому что для понимания, как играть, очень много уделяется внимания в подготовке. Поэтому мы одни из лидеров по количеству пропущенных мячей. Ошибки, которые были сегодня – нехарактерны для нас. Замечания в перерыве были сделаны абсолютно всем. Средняя линия не успевала в подборе, который мы проигрывали. Мобильности нам не хватало. Порой сопровождали глазами игроков, владевших мячом. Может, посчитали, что мы настолько уверенно действуем в обороне, что и так все перекроем. В обоих голах – целая серия ошибок, им же все известно хорошо, как перекрывать фланги и середину. Считаю, что и в подготовке мы некоторые акценты изменили – может, и это сказалось. Я и заменами недоволен. Это по своей части, тренерской.

- С чем была связана замена Януша Гола?

- Гола ударили локтем, и у него голова кружилась. Может, и раньше стоило это сделать, но он не дал нам эту информацию. Ошибаются все, мы все ошибаемся. Но есть вещи, которые нельзя делать на поле. И они прекрасно знают, что можно, а что нельзя. Вот, сегодня делали то, что нельзя. А во втором тайме имели значительное преимущество, переигрывали соперника, могли более остро атаковать, могли, так же атакуя, забить. Но осадок остался неприятный. Если бы не пропустили, было бы легче. А сейчас такое состояние… В одном ключе работаешь, вроде вышли на какой-то уровень, стараемся его сохранить, а потом вдруг получили такое безобразие… Конечно, это неприятно.