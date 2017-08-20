Гаджи Гаджиев: "Салугин поехал в Белград к женщине, обладающей нестандартными методиками"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью официальному сайту пермского клуба отметил, что команда может провести трансферы, если клуб закроет долги. Также специалист рассказал, что форвард Александр Салугин уехал лечиться нестандартными методиками. Напомним, что сегодня "Амкар" проиграл "Зениту" (0:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

- Вы угадали состав "Зенита", что на поле выйдут все основные игроки?

- Мы знали состав и знали варианты, как они будут играть, - сказал Гаджиев. - И предположения оказались правильными. Но на самом деле это не имеет принципиального значения, кто играет. Главное – знать варианты, как он играет. Если вместо одного игрока появляется другой, будет немного другое исполнение - и все. Главное для нас было – успевать за ситуацией и перекрывать направление атак соперника. В первом тайме нам удавалось быстро играть в одно касание и создавать напряжение у ворот соперника. Во втором тайме этого не было. Оборона низко садилась, в группе атаки, наоборот, пыталась отбирать мячи. Возможно, эмоции зашкаливали. А первым таймом я доволен. Была голевая ситуация у Мильковича и пара неплохих атак.

- Усиление состава ожидается?

- У нас окно закрыто, мы должники и нам не дают возможности приобретать новичков. Если рассчитаемся с долгами, нам откроют окно или форточку и, возможно, кого-то приобретем.

- Почему отсутствовал Салугин?

- Он травмирован и поехал в Белград к женщине, которая обладает нестандартными методиками. Если разрывы мышечных волокон незначительны, она умеет их штопать как бы.