19:02 | Футбол — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "С победой над "Севильей" нужно поздравить не только "Спартак", но и весь российский футбол"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев перед началом матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что пермяки постараются сыграть на своем уровне. При этом специалист уверен, что встреча получится сложной.

– Нам, конечно, будет сложно. И не только потому, что "Спартак" обыграл "Севилью", и выиграл предыдущую встречу с "Ахматом", – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – В отношении "Севильи" думаю, что это победа с которой нужно поздравить не только красно-белых, но и весь российский футбол. Понятно, что "Амкару" будет трудно, но мы постараемся сыграть на уровне своих возможностей, что важно.

Гащенко и Зайцев? Перед минувшей игрой у нас была проблема с травмированными, и она стала более сложной. Зайцев не приехал на матч из-за повреждения спины. Также не может выступать группа футболистов из-за лимита не легионеров. Гащенко хорошо себя проявлял. Надеемся, что это нормальный выбор

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Федян

Да,а потом всем вместе навалиться на Амкар !

19:44