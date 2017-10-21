Гаджи Гаджиев: "С победой над "Севильей" нужно поздравить не только "Спартак", но и весь российский футбол"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев перед началом матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что пермяки постараются сыграть на своем уровне. При этом специалист уверен, что встреча получится сложной.

– Нам, конечно, будет сложно. И не только потому, что "Спартак" обыграл "Севилью", и выиграл предыдущую встречу с "Ахматом", – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – В отношении "Севильи" думаю, что это победа с которой нужно поздравить не только красно-белых, но и весь российский футбол. Понятно, что "Амкару" будет трудно, но мы постараемся сыграть на уровне своих возможностей, что важно.

Гащенко и Зайцев? Перед минувшей игрой у нас была проблема с травмированными, и она стала более сложной. Зайцев не приехал на матч из-за повреждения спины. Также не может выступать группа футболистов из-за лимита не легионеров. Гащенко хорошо себя проявлял. Надеемся, что это нормальный выбор

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"