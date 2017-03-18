Гаджи Гаджиев: "Результат нас не то что огорчает, но даже возмущает"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Томи" (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России похвалил соперника. По словам наставника, он бы не стал упрекать команду в недооценке соперника.

– Первое – поздравляю "Томь" с победой. Результат нас не то что огорчает, но даже и возмущает, – цитирует Гаджиева официальный сайт "Амкара". – Но надо сказать хорошие слова в адрес соперников, которые играли от сердца, от души. Понятно, что мы чуть лучше готовы, могли сыграть и лучше. Поле, конечно, мешало, но оно не хуже, чем в той же Казани, где мяч тоже дробил и мешал вести созидательную игру. Но главное – не это. Можно было играть несколько по-другому. В конце был навал, силовое давление, но подачи были некачественные. Плюс томичи могли убегать в контратаки, что они и делали.

– Показалось, что в первом тайме ваша команда выглядела несколько вальяжно. Как вы думаете, на результате матча сказалась недооценка соперника?

– Может быть, и да. Это сидит в подкорке, и это сложно вымести из головы. Мы предпринимали для этого много шагов, но я не думаю, что это главная причина. Возможно, это и касалось каких-то одного двух игроков и нескольких отрезков, такое было. Но в целом команде я бы это замечание не сделал.

– С учетом нашего дружеского отношения к "Амкару" скажите, пожалуйста, – вы ставите перед собой задачу побороться за путевку в еврокубки?

– За зону еврокубков борется много команд. "Ростов", "Краснодар", "Рубин", "Локомотив" недалеко... Такие задачи ставить должен перед собой клуб. Но для этого надо приобретать квалифицированных игроков или сохранять тех, кого вырастили. Мы не можем себе позволить ни того ни другого. Команды, которые строят свою политику таким образом, как мы, обычно не ставят таких задач. Мы ставим задачи, связанные с локальными вещами, – повышать свой уровень подготовленности, играть как можно лучше в каждом матче. Иногда это удается, иногда, к сожалению, нет.