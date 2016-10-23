21:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Результат матча "Краснодар" - "Амкар" закономерен"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Краснодара" (0:1) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что результат встречи закономерен. По словам Гаджиева, проходных матчей в чемпионате России не бывает.

– Что касается игры, то результат закономерен, – подчеркнул Гаджиев. – "Краснодар" был ближе к победе, он ее и одержал. Нам надо улучшать свою игру.

Во втором тайме стало чуть больше эмоций. Они нужны, но важно уметь ими управлять. В некоторых случаях не удавалось принимать правильные решения, много мячей теряли.

– Нет прессинга от высоких ожиданий в связи с сильным стартом?

– Хороший старт – это для вас, для болельщиков. Для нас – тренировка, матч, надо играть с любой командой, на таблицу мы не смотрим. Сейчас будет календарь посложнее, но в чемпионате России вообще нет проходных матчей.

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