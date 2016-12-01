22:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Против "Амкара" играли не 11, а 14 человек"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Анжи" в матче 16-го тура чемпионата России остался недоволен действиями арбитров. По мнению специалиста, бригада Сергея Карасева ошибочно назначила пенальти, который реализовал Янник Боли и не засчитала гол пермяков на 80-й минуте встречи.

- Разговаривал с ребятами, меня интересовали некоторые вопросы, - сказал Гаджиев в эфире "Наш футбол". - Давно не пропускали три гола. Допустили много ошибок, хотелось от игроков услышать слова. Мы не сыграли в ту игру, которую должны были сыграть. Этот матч был одним из худших для нас в сезоне.

Заменами сложно усилить игру, особенно когда у соперника играли не 11, а 14 человек. Пенальти, на мой взгляд, не было. По ходу матча было много вопросов, в том числе по поводу нашего гола.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Смешной доцент .

23:41

PitersS

Пенальти, на мой взгляд, не было-это не значит, что его, действительно, не было-сколько людей, столько и взглядов. Важен, только, взгляд судьи-остальные для базару. Сам сказал, что команда играла плохо-вот и обрати на нее свой взгляд-именно, за нее ты отвечаешь.

23:39

Lars Berger

Некрасиво, Тренер.

22:46

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