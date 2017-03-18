Гаджи Гаджиев: "Причина поражения от "Томи"? Говорить о недонастрое – слишком банально"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев во флеш-интервью после матча 20-го тура премьер-лиги с "Томью" (0:1) подчеркнул, что поражение не объясняется только недостаточным настроем пермяков. Для томичей эта победа стала первой с сентября прошлого года.

– В таких случаях одного конкретного объяснения не бывает. Но я бы не стал говорить о недонастрое – это слишком просто и банально, – сказал Гаджиев. – Понятно, что разница в классе есть, мы и играем, и подготовлены получше. Но не настолько, чтобы это сказывалось, когда "Томь" играет изо всех сил... Поле тоже не в лучшем состоянии, хотя оно не хуже, чем на "Рубине".

Мы играли не так, как должна играть профессиональная организованная команда. И последовало наказание. В концовке было сложно что-то исправить – когда вся команда собирается, как "Томь", в своей штрафной… Пас был некачественный, борьба, подачи – видите, сколько всего. Жаль, что потеряли очки. "Амкару" необходимо добавлять. Тем не менее надо поздравить болельщиков "Томи" с этой победой.

Трансляция матча "Томь" - "Амкар"