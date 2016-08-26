09:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "При Халке потенциал "Зенита" был выше"

0
0
0
6

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии выездного матча 5-го тура чемпионата России с "Зенитом" отметил, что потенциал соперника стал ниже. Однако, по словам наставника, новый главный тренер питерцев Мирча Луческу может исправить ситуацию.

– Я высокого мнения о нынешнем "Зените"! Луческу говорит то, что реально происходит: команда должна больше играть коллективно, – цитирует Гаджиева sport-weekend.com. – В этом и самое принципиальное различие нынешнего состава с предыдущим, где играл Халк. Против бразильца играть сложно.

Это очень сильный футболист, обладающий отличными физическими качествами и оснащенный технически. Я считаю, что это был лучший игрок в нашем чемпионате. Об этом убедительно свидетельствует и его трансферная цена. Хоть стоимость футболиста и не всегда совпадает с его уровнем, но в этой ситуации она была подтверждением того, что это лучший игрок нашего чемпионата. И хлопот Халк доставлял любой команде.

При бразильце потенциал "Зенита" был выше, чем сегодня, но дело в том, что он может стать еще выше, когда игроки начнут лучше между собой взаимодействовать. Луческу за счет этого и может усилить игру. Даже в сравнении с той, которая была в прошлом году и в позапрошлом.

Дополнительная информация

http://www.sport-weekend.com/82-karusel/9728-gadzhi-gadzhiev-luchesku-mozhet-sdelat-zenit-silnee-chem-pri-khalke-2

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ю.Ю.

Platinum1991 ___________________ Правильно. Забудем прошлогодний ростовский судейский беспредел. Начнём всё с чистого листа.

11:33

Platinum1991

Когда ушел Халк, все увидели что Зенит СДУЛСЯ! Не может Зенит без него играть!!! Только помощь судей и безобразное судейство спасли Зенит от СОКРУШИТЕЛЬНОГО провала на старте сезона! Нам такое судейство не нужно! Надо Виталию Мутко разобраться с этим судейским беспределом!

11:27

PitersS

Потенциал не только в силе, но и в характере. А его-то и не осталось за время халкозависимости. Нету в этом Зените драйва-душа футбольная у них выхолощена. Никакими мотивациями ее не возродить-надо собирать полностью другую команду.

11:26

foreverCSKAforever

При Халке потенциал Зенита был.

10:57

zvovs

Кэп.

10:23

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вот это откровение!!!

10:10

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ