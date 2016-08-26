Гаджи Гаджиев: "При Халке потенциал "Зенита" был выше"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии выездного матча 5-го тура чемпионата России с "Зенитом" отметил, что потенциал соперника стал ниже. Однако, по словам наставника, новый главный тренер питерцев Мирча Луческу может исправить ситуацию.
– Я высокого мнения о нынешнем "Зените"! Луческу говорит то, что реально происходит: команда должна больше играть коллективно, – цитирует Гаджиева sport-weekend.com. – В этом и самое принципиальное различие нынешнего состава с предыдущим, где играл Халк. Против бразильца играть сложно.
Это очень сильный футболист, обладающий отличными физическими качествами и оснащенный технически. Я считаю, что это был лучший игрок в нашем чемпионате. Об этом убедительно свидетельствует и его трансферная цена. Хоть стоимость футболиста и не всегда совпадает с его уровнем, но в этой ситуации она была подтверждением того, что это лучший игрок нашего чемпионата. И хлопот Халк доставлял любой команде.
При бразильце потенциал "Зенита" был выше, чем сегодня, но дело в том, что он может стать еще выше, когда игроки начнут лучше между собой взаимодействовать. Луческу за счет этого и может усилить игру. Даже в сравнении с той, которая была в прошлом году и в позапрошлом.
Дополнительная информация
http://www.sport-weekend.com/82-karusel/9728-gadzhi-gadzhiev-luchesku-mozhet-sdelat-zenit-silnee-chem-pri-khalke-2
Ю.Ю.
Platinum1991 ___________________ Правильно. Забудем прошлогодний ростовский судейский беспредел. Начнём всё с чистого листа.
11:33
Platinum1991
Когда ушел Халк, все увидели что Зенит СДУЛСЯ! Не может Зенит без него играть!!! Только помощь судей и безобразное судейство спасли Зенит от СОКРУШИТЕЛЬНОГО провала на старте сезона! Нам такое судейство не нужно! Надо Виталию Мутко разобраться с этим судейским беспределом!
11:27
PitersS
Потенциал не только в силе, но и в характере. А его-то и не осталось за время халкозависимости. Нету в этом Зените драйва-душа футбольная у них выхолощена. Никакими мотивациями ее не возродить-надо собирать полностью другую команду.
11:26
foreverCSKAforever
При Халке потенциал Зенита был.
10:57
zvovs
Кэп.
10:23
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вот это откровение!!!
10:10