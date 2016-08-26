Гаджи Гаджиев: "При Халке потенциал "Зенита" был выше"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии выездного матча 5-го тура чемпионата России с "Зенитом" отметил, что потенциал соперника стал ниже. Однако, по словам наставника, новый главный тренер питерцев Мирча Луческу может исправить ситуацию.

– Я высокого мнения о нынешнем "Зените"! Луческу говорит то, что реально происходит: команда должна больше играть коллективно, – цитирует Гаджиева sport-weekend.com. – В этом и самое принципиальное различие нынешнего состава с предыдущим, где играл Халк. Против бразильца играть сложно.

Это очень сильный футболист, обладающий отличными физическими качествами и оснащенный технически. Я считаю, что это был лучший игрок в нашем чемпионате. Об этом убедительно свидетельствует и его трансферная цена. Хоть стоимость футболиста и не всегда совпадает с его уровнем, но в этой ситуации она была подтверждением того, что это лучший игрок нашего чемпионата. И хлопот Халк доставлял любой команде.

При бразильце потенциал "Зенита" был выше, чем сегодня, но дело в том, что он может стать еще выше, когда игроки начнут лучше между собой взаимодействовать. Луческу за счет этого и может усилить игру. Даже в сравнении с той, которая была в прошлом году и в позапрошлом.