Гаджи Гаджиев: "Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 8-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0) рассказал про ритуал перед встречей. По словам наставника, зарезанным бараном накормили сотрудников клуба.

– Не поделитесь секретом, что за ритуал перед игрой вы провели?

– Я сейчас Юру Семина немножко "сплавлю"… Он любит барана выводить… На самом деле, в данной ситуации это не от него пошло. Игнатьев, у нас с ним дружеские отношения, со мной разговаривал, надо, говорит, барана поводить по полю и зарезать. А потом, на следующий день, уже генеральному позвонил президент и сказал именно это. Шилов Геннадий Михайлович, вместе со своим другом, членом Совета директоров, позвонили генеральному директору. Говорят, столько не везет, уже пора барана зарезать… Вот такой ритуал был. Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно.

– А такой ритуал теперь перед каждым матчем будете проводить?

– Нет. На самом деле, это еще хорошо с какой точки зрения. Рядом с командой работает много простых сотрудников. Кто-то в бухгалтерии, кто-то на кухне, кто-то убирает. Ну и этим бараном мы всех накормили.

– Как оцениваете игру Нигматуллина?

– Хорошо оцениваю, высоко. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Амкар"