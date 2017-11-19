Гаджи Гаджиев: "Понимаю, можно чуть хозяевам подсвистнуть, но когда откровенное нарушение правил..."

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что он не обращает внимания на состав противника. По его словам, Михаил Сиваков является штатным пенальтистом, несмотря на то, что он не реализовал 11-метровый в сегодняшней встрече.

- Вы ожидали в стартовом составе Шомуродова?

- Готовимся к команде в целом, а отдельные игроки - это скорее штрихи в подготовке. Шомуродов - хороший форвард, быстрый, техничный, вверху неплохо играет. Бухаров поопытнее и помастеровитее. Наверное, тренер "Ростова" сделал правильно, сменив всю атаку и взвинтив темп. Но у нас хватало в концовке сил и в контратаку бежать.

- Пенальтиста определили заранее?

- Сиваков забивал уже пенальти - и "Уралу", и здесь в серии на кубок. Штрафовать его не будем, много, кто в разных ситуациях не забивал пенальти. Жалеть об исходе можем и мы, и хозяева - наверное, так решил всевышний, что если "Ростов" не забил, то чего вам забивать.

- А что за претензии у вас были к лайнсмену?

- Я понимаю, можно чуть хозяевам подсвистнуть, это не проблема. Но когда откровенное нарушение правил, толчок в спину - а он стоит рядом и не реагирует. Я возмутился. Сколько бы ни говорили, что надо спокойнее это воспринимать, я никогда это не буду спокоен в таких ситуациях. Главный исправил ошибку, назначил штрафной в нашу пользу. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)