Гаджи Гаджиев: "Подготовки как таковой к "Ростову" не будет"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против "Краснодара" посетовал на календарь, а также оценил состояние полузащитника Фегора Огуде.

– У Огуде грыжа. Сложно сказать, когда вернется. Сегодня не сыграет, – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Когда поправится? Может быть, к "Ростову" подойдет, а, может, нет.

Подготовки как таковой к "Ростову" не будет. Нас возмущает этот момент. Это все несерьезно. На третий день играть сложно. Подготовки никакой нет. Причины такого календаря бывают разные. Могут быть кубковые матчи. По крайней мере, команды должны находиться в одинаковых условия.

"Ростов" играл 25 апреля – позавчера. Мы играем сегодня, потом перелет. Нас волнует физическое состояние игроков. Тренировок не будет. Будут восстановительные занятия.

Трансляция матча "Амкар" - "Краснодар"