Гаджи Гаджиев: "По Селихову есть предложения, но "Амкар" пока отказывается"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Перми" подтвердил, что к голкиперу Александру Селихову есть интерес со стороны других клубов. По его словам, пока "Амкар" не устраивают суммы предложений.

– Селихов действительно может уйти, если будет предложение, устраивающее клуб. Предложение, устраивающее клуб, – это цена, – подчеркнул Гаджиев. – Ну, у нас команда профессиональная и деньги нам нужны, клубу нужны деньги. Покрывать зарплату. Сейчас тоже пока есть долги, пусть они не такие большие, но пару месяцев неоплаченных пока есть у нас перед командой. И спрос есть и на Селихова, и на других игроков, в частности, на Джикию тоже. По Селихову есть предложения, но пока клуб отказывается, клуб считает, что за него должны заплатить больше.

Интерес со стороны "Пармы" был, звонил один из представителей этого клуба, ну не то что представителей, его игроки играют в "Парме", и он звонил, разговаривал с руководителями клуба. Мне как тренеру, конечно, не хочется, чтобы ни один из этих игроков не уходил, хочется, наоборот, еще дополнительно кого-то пригласить, несколько усилить состав, наиграться еще больше. Ведь мы фактически малый срок как вот эта команда существуем, у нас произошло за последние два года очень много изменений, мы расстались примерно с 22 - 23 игроками. Вот этих молодых ребят, ну относительно молодых, молодых ребят собрали, и нам хотелось бы, чтобы эта команда чуть подольше пожила, чуть-чуть побольше принесла радости нашим болельщикам пермским.