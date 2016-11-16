19:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "По поводу Джикии мне звонил Семин"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подтвердил, что защитником команды Георгием Джикией интересуется "Локомотив". По словам тренера, финансовое положение вынуждает пермяков раздумывать над продажей игроков.

– То, что "Локомотив" им интересуется, – правда. Мне звонил тоже Юрий Павлович Семин, спрашивал, насколько это реально, чтобы они взяли Джикию, но я говорю: надо разговаривать с клубом, – цитирует официальный сайт радиостанции "Эхо Москвы" в Перми" Гаджиева. – У нас, в принципе, такое финансовое состояние клуба, что ли, что у нас непродающихся игроков нет. У нас есть спрос на группу игроков, и мы всем отвечаем так, что все игроки у нас продаются, все зависит от цены, да, цена вопроса – сколько? А цена вопроса, она регулируется клубом. Есть руководство клуба, есть у нас свои бухгалтеры, которые считают, сколько денег нужно на зарплату, сколько денег нужно на то, на се. Сейчас пока, на сегодняшний день, у нас есть долги перед футболистами, и эти долги надо закрывать, поэтому…

Дополнительная информация

http://echoperm.ru/interview/299/145473/

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