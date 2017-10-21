Гаджи Гаджиев: "По потенциалу "Спартак" не уступает никому из лидеров РФПЛ"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) выразил уверенность в том, что борьба за золотые медали еще впереди. По словам специалиста, по составу красно-белые не уступают никому из лидеров премьер-лиги.

– Можно сказать, что судьба вернула вам то, что забрала год назад после гола Глушакова на последней минуте? – вопрос Гаджиеву.

– Судьба-судьбинушка-судьба, подруга ты неверная... Не знаю, судьба ли это. Это просто футбол, в котором роль случайности несколько выше, чем в баскетболе. Там вероятность победы более классной команды выше. И хорошо, что у нас такая игра, в которой команды, которые не укомплектованы как топ-клубы, имеют свой шанс. Это умная, либеральная игра, позволяющая добиваться результата.

– Можете сравнить прошлогодний "Спартак" и нынешний? А также с лидерами, с которыми вы уже играли – "Зенитом", "Локомотивом", ЦСКА и так далее. Смогут красно-белые навязать конкуренцию за чемпионство?

– По одной игре судить сложно. Нужно рассматривать серии матчей. Исходя из нее, думаю, что вся борьба в чемпионате впереди. По своему потенциалу "Спартак" никому не уступает, в том числе и "Зениту". Он не выше петербуржцев, но и не ниже по нему. У команды были потери очков на старте сезона, проблемы с травмированными, но главное, что есть уровень, возможности и потенциал. А как красно-белые их реализуют, никто не знает. (Михаил ГОНЧАРОВ)