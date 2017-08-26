Гаджи Гаджиев: "Плюс-минус две копейки разница между "Амкаром" и "Арсеналом"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 8-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0) философски подвел итоги встречи, отметив, что многое зависит от случайностей. По словам наставника, силы соперников были почти равны.

– Выделю два отрезка. Первый – когда более интересно, более качественно играли хозяева и второй – когда у нас лучше получалась игра. И вот в той ситуации, когда у нас игра получалась лучше, нам удалось забить. А "Арсенал" забить не смог, хотя у них и были неплохие моменты. Нельзя сказать, что их было много, но что-то можно было выжать. Мы недовольны тем, как мы используем свои моменты. У нас их обычно, особенно в последних играх, бывает не полтора и не два. Можно забить и два мяча, но сегодня у нас такая ситуация, что мы рады и одному. Главное, что не пропустили и выиграли. Это для нас очень ценно, вы видите ситуацию, в которой мы находимся. Непростое положение. Важно еще, что футболисты в этой ситуации проявляют, можно сказать, мужество. Непросто играть, когда так долго не можешь выиграть. Настраиваться непросто, тяжело. А без настроя в премьер-лиге сейчас делать нечего.

Считаю, что сегодняшний "Арсенал" лучше, чем тот, который был в прошлом году. Играть против него непросто. Это, наверное, почувствовали на себе и другие команды. В последнем туре, например, очень качественную игру туляки показали в Грозном. Так что, в целом, если всё это суммировать, то мы должны нашу сегодняшнюю игру оценить позитивно.

– Много ли значит везение в футболе? И что нужно сделать, чтобы удача была на вашей стороне?

– Вы знаете, если даже такой великий человек как Лев Толстой говорил, что в жизни очень многое зависит от случайностей, то уж нам, простым людям, тем более следует этому верить. Плюс-минус две копейки разница между "Амкаром" и "Арсеналом". Где-то кто-то в каких-то эпизодах лучше играет, в других – другой. Очень много зависит от того, в каком состоянии подошли к конкретной игре. Ну и от случайностей разных в нашей игре зависит гораздо больше, чем, например, в баскетболе. Там таких сумасшедших отскоков, рикошетов не бывает. И там, если под кольцо выходит баскетболист, то он, как правило, эти два очка зарабатывает. А у нас можно создать пять моментов и ни разу не забить. А другая команда создаст один-единственный и забьет. Поэтому случайностей в футболе гораздо больше. Про циклические виды спорта я вообще ничего не говорю!

Если же исходить из теории игр, то выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок. Значит, игра команды должна быть надежной. Если игра команды отличается высокой степенью надежности, то и вероятность выигрыша выше. Понятно, что для этого физическое состояние должно быть приличное, чтобы игроки понимали друг друга и так далее. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)