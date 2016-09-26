Гаджи Гаджиев: "Перед игрой с "Крыльями" у "Амкара" выбыло несколько футболистов"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии игры 8-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" рассказал о заметном количестве травмированных футболистов. Также специалист подчеркнул, что в минувшей игре Кубка России самарцы, в отличие от пермяков, выступили не основным составом.

– Во время подготовительного цикла у нас выбыло несколько футболистов, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Насколько повлияла игра в Кубке – скажет сегодняшний матч.

– Поможет ли "Амкару" тот факт, что команда кубковую встречу провела в среду, а "Крылья" – в четверг?

– Четырех дней для подготовки вполне достаточно. Хотя, если бы это был матч европейского масштаба – другое дело. Да и "Крылья" в матче Кубка играли не основным составом.

Трансляция матча "Амкар" - "Крылья Советов"