Гаджи Гаджиев: "Пенальти не забили - ничего, бывает"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 5-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) отметил, что не видит ничего страшного в том, что его команда не реализовала пенальти в первом тайме. Напомним, что пермский клуб набрал свое первое очко в этом сезоне и по-прежнему не может забить в ворота соперников.

– Нельзя сказать, что сегодня было много моментов, – сказал во флеш-интервью Гаджиев. – Действовали получше в атаке, в прессинге в первом тайме. Во втором тайме сложнее было, это затратный метод игры. Пенальти не забили – ничего, бывает. Надо двигаться дальше, и все.

О позиции опорного полузащитника говорим давно, с мая или апреля месяца. Думаю, сегодня Зайцев неплохо справился с этой функцией. Много единоборств выиграл. Считаю, что он нормально сыграл.

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"