Гаджи Гаджиев: "Обидно, когда Идову не попадает по мячу в таком моменте в игре со "Спартаком"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) остался удовлетворен итоговым результатом. Специалист подчеркнул, что в команде сохраняют позитивный настрой.

– Как мы и ожидали, матч получился непростым, но я надеюсь, что и для соперника (улыбается), – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Мы сыграли в свою силу. Упущенные моменты и не назначенный пенальти? Конечно, огорчает, когда не реализуешь такие моменты, какой был у Идову, где он просто не попал по мячу... Одно дело, когда ты наносишь удар и его отражает вратарь, но в целом, это нормальный результат для нас.

Летим домой в Пермь с позитивным настроением. Мне как-то пермские друзья прислали анектод: "У пермяка спрашивают: "Ты почему такой жизнерадостный и уверенный в себе?" А он ответил: "Так я из Перми".

Вне зависимости от результата, вне зависимости от того, работает ли с "Амкаром" Гаджиев или Черчесов, в команде сохранялся боевой дух.

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"