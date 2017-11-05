Гаджи Гаджиев - о матче с "Анжи": "Думаю, будет непростая игра"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что пермяки должны победить в этой встрече. Специалист также добавил, что командам сегодня предстоит непростая игра.

– К этому матчу приковано слишком много внимания, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Конечно, хочется, чтобы играла квалифицировано и выигрывала. Анжи – один из наших ближайших конкурентов и нам надо играть на победу, Для них тоже важно победить сегодня. Махачкалинцы хорошо играли против "Зенита" и "Спартака", а также обыграли "Арсенал". Думаю, будет непростая игра.

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"