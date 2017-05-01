Гаджи Гаджиев: "Новый контракт с "Амкаром"? Пока сосредоточен на оставшихся матчах чемпионата"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал "СЭ", что пока не читал новый контракт, который ему предложил клуб. Он отметил, что в данный момент сосредоточен на матчах чемпионата России. Напомним, что соглашение специалиста с пермским клубом рассчитано до лета.

– "Амкар" предложил вам новый контракт. Когда планируете дать ответ?

– Контракт предложен. Исполнительный директор Денис Маслов на словах озвучил его содержание, но я его еще не читал. У нас очень важные матчи в чемпионате, сосредоточен на работе. Хотелось бы, чтобы у клуба и команды были более серьезные притязания – не просто думать о сохранении места в премьер-лиге или борьбе за десятые места, а оказывать серьезную конкуренцию ведущим клубам России. Для этого необходимо ориентироваться не только на тех игроков, кого "Амкар" готовит сам. Частично вопрос комплектования состава должен закрываться за счет приобретения футболистов, готовых усилить команду здесь и сейчас. Не просто войти в коллектив, а усилить игру.

Очень важно, что есть взаимопонимание между тренерами и руководством клуба. Президент "Амкара" Геннадий Шилов и генеральный директор Игорь Резвухин уделяют много внимания команде. В "Амкаре" сложился хороший, добротный и здоровый коллектив с правильным, с моей точки зрения, пониманием, что такое команда. За счет этого мы и держимся. Как и в любом клубе, у нас тоже существуют проблемы, но с ними справляются руководство Пермского края и "Амкара". (Сергей АСТАХОВ)