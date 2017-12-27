Гаджи Гаджиев: "Никто не говорит, что Кокорин должен играть, как Месси, но он может быть игроком европейского уровня"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев выразил надежду на то, что нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин станет более требовательным к себе. По его словам, форвард имеет большие способности.

– Если говорить о требованиях, которые в адрес Кокорина можно выдвинуть, надо в первую очередь говорить о том, что он не реализует свой потенциал на 100 процентов, – цитирует Sport-weekend Гаджиева. – Дело в том, что это же такая штука, она не складывается только из сегодняшнего дня. Я помню Кокорина, когда он только начинал в "Динамо". Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Но он за эти годы и подтверждал это не единожды, но в то же время он и не единожды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг и так далее. То есть Кокорин не совсем бережно относился к своим способностям. Можно сказать, что это его личное дело: "Как хочу, так свои возможности и транжирю".

Наверное, в этом есть какая-то логика. Но нам бы всем, болельщикам и специалистам, хотелось бы, чтобы в сборной игрок проявлял себя на уровне своих способностей. Никто не говорит, что Кокорин должен играть так, как играет Месси, условно говоря. Но способностей у Кокорина вполне хватает, чтобы быть на уровне европейских стандартов, футболистов европейского уровня. Нам бы этого хотелось. Вот это самая главная претензия. Надо, чтобы в нашей сборной играли футболисты на пределе своих возможностей, чтобы отдавались делу. Нашему российскому футболу нужны такие результаты от каждого игрока и от команды в целом.