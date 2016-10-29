17:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Неуверенная игра Селихова? Яшин тоже ошибался"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Ростовом" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил физическое состояние своей команды. Тренер также не стал осуждать вратаря Александра Селихова за допущенные ошибки.

– Мы беспокоились за физическое состояние игроков, но оно позволило поддерживать темп и играть до конца, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – В концовке было много борьбы и безадресной игры. В целом игроки "Амкара" с задачей справились. Ошибки Селихова? Это бывает с каждым. За всю историю футбола лучшим вратарем был Лев Яшин, но и он иногда пропускал курьезные мячи. А потом получил приз лучшему вратарю. А Селихов очень талантливый вратарь.

Трансляция матча "Амкар" - "Ростов"

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Это он в Зенит не хочет.

17:46

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