Гаджи Гаджиев: "Неуверенная игра Селихова? Яшин тоже ошибался"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Ростовом" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил физическое состояние своей команды. Тренер также не стал осуждать вратаря Александра Селихова за допущенные ошибки.

– Мы беспокоились за физическое состояние игроков, но оно позволило поддерживать темп и играть до конца, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – В концовке было много борьбы и безадресной игры. В целом игроки "Амкара" с задачей справились. Ошибки Селихова? Это бывает с каждым. За всю историю футбола лучшим вратарем был Лев Яшин, но и он иногда пропускал курьезные мячи. А потом получил приз лучшему вратарю. А Селихов очень талантливый вратарь.

Трансляция матча "Амкар" - "Ростов"