Гаджи Гаджиев: "Не думаю, что в "Амкаре" есть футболисты уровня сборной России"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии игры 10-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил силу московской команды. Также специалист подчеркнул, что у пермяков есть проблемы в каждой линии.

– "Локомотив"? С момента последнего матча прошло две недели, за это время многое могло измениться, – цитирует ItaSportPress Гаджиева. – Между прочим, соперник, несмотря на серию без побед, имеет в своем составе высококлассных футболистов. Не буду называть имен, но у "Локомотива" есть прекрасные игроки в каждой линии.

– С учетом вылета ряда топ-клубов из Кубка России, задумывается ли "Амкар" о победе в турнире?

– Каждый розыгрыш любого турнира – это новая история. Очевидно, что нам бы хотелось добраться до максимально высокой стадии соревнования, но мы должны готовиться от игры к игре. Между прочим, мы ни копейки не потратили в минувшее трансферное окно. У нас нет тех же амбиций, что и у "Зенита", бюджет которого в 20 раз больше нашего.

– Защитник Зайцев является лучшим бомбардиром "Амкара". Есть проблемы в атаке или совпадение?

– Проблемы есть в атаке, в центре поля и в защите. Нельзя назвать Зайцева бомбардиром, ведь для этого футболист должен забить как минимум 10 голов. Я бы назвал это стечением обстоятельств.

– Кто из ваших подопечных достоин вызова в сборную России?

– У нас есть игроки, у которых большой потенциал и которые в будущем могли бы выступать за национальную команду. Но сегодня я не могу сказать, что в "Амкаре" выступает игрок уровня сборной России.