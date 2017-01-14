Гаджи Гаджиев: "Называть фамилии новичков "Амкара" пока преждевременно"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что на первом сборе пермского клуба присутствует группа новичков, которая тренируется отдельно от остальных футболистов. Также специалист отметил, что на тренировочном сборе, который проходит в турецком Белеке, были увеличены объемы индивидуальной работы игроков.

- Все здоровы, все вовремя прибыли на сбор, - цитирует сайт "Амкара" Гаджиева. - Все идет по плану. Цели и задачи сборов практически всегда одни и те же: повышение уровня индивидуального мастерства, совершенствование коллективных действий, психологическая подготовка. Однако соотношение этих компонентов от сбора к сбору несколько меняются. На нынешнем сборе, по сравнению с прошлыми подготовительными циклами, мы несколько увеличили объем работы, связанной с индивидуальной подготовкой футболистов.

Молодые футболисты, которые приглашены на сбор, обладают определенным потенциалом. Смогут ли они проявить в ближайший год-два и смогут ли вообще – это сложный вопрос, на который, наверное, никто не может ответить. Практика показывает, что часто молодые футболисты "дозревают" до уровня основной команды несколько позже, чем выходят из молодежного состава. Задача тренеров – держать руку на пульсе, тщательно контролировать процесс подготовки способных молодых футболистов. В "Амкаре" данный вопрос особенно актуален, учитывая, что, в основном, клуб подписывает свободных агентов.

На сборе уже есть достаточно много потенциальных новичков. Это отдельная группа, которая тренируется по своей программе. На данный момент невозможно ответить, подойдет ли кто-то из них команде. Мы наблюдаем за ними, будем смотреть, кто и как себя проявит. Называть какие-либо фамилии сейчас преждевременно.