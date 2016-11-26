Гаджи Гаджиев: "Наказать Айдова? Не стоит писать письма в КДК"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" подчеркнул, что против наказания игрока "Арсенала" Дмитрия Айдова. После матча 15-го тура между этими командами защитник пермяков Секу Конде обвинил коллегу по амплуа в оскорблении на расовой почве еще одного игрока обороны уральцев - Фегора Огуде.

– И все-таки "Амкар" будет добиваться наказания Айдова?

– Я посоветую руководству нашего клуба не добиваться наказания Айдова. Не знаю, послушают ли они меня, но такова моя позиция. Не стоит писать письма в КДК. Критики и обсуждения уже достаточно в данном случае, чтобы успокоить ситуацию.

– Не опасаетесь, что теперь Огуде здорово обидится на российский футбол. "Обезьяна", "черный" – не самые приятные эпитеты…

– Игроки, безусловно, на такие вещи сильно обижаются. Если помните, как реагировал на брошенный банан Роберто Карлос – у него навернулись слезы… Но дело в том, что после игры Огуде попадает в очень дружественную обстановку нашей интернациональной команды. У нас нет в этом плане никаких проблем. Все друг друга уважают.(Виталий АЙРАПЕТОВ)